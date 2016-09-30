«كلوب» : قد أنهي مسيرتي التدريبية في ليفربول

قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورجن كلوب، اليوم الجمعة، إنه قد ينهي مسيرته التدريبية في ليفربول.

ويحتفل كلوب بمرور عام على توليه المسؤولية في ملعب الأنفيلد نهاية الأسبوع المقبل، معربًا عن استعداده لتدريب الفريق لعقد كامل.

وقال المدرب الألماني ، 49 عامًا – لمحطة “ريداكشن نيتويرك” – “إنه لا يستطيع أن يتخيل استمراره كمدرب حتى سن الـ60″ مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا أن ينهي مسيرته التدريبية في إنجلترا.

وتابع كلوب قائلًا “بالتأكيد سأعود إلى ألمانيا للعيش هناك، ولكن أنا لا أعرف ما إذا كنت سأعود إلى هناك كمدرب حتى الآن. سيأتي يوم عندما أقول شكرًا كان من دواعي سروري”.

وأضاف “من غير المحتمل والمستبعد جدًا أن أستمر كمدرب على مقاعد البدلاء عندما أبلغ 60 عامًا، وإذا كان في نهاية مسيرتي أنني دربت ماينز ودورتموند وليفربول فقط فإنه سيكون لدي بالتأكيد ثلاثة أندية رائعة”.