نجاة مواطنين سقطت مركبتهما في البحر برأس الخيمة

نجا مواطنان يدعيان " ج.س.ج 35 عاماً " و " ف.ا.ح 32 عاماً " بعد أن سقطت مركبتهما التي كانا يستقلانها في بحر منطقة الرمس برأس الخيمة .

وقال العميد حسن إبراهيم ، نائب مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، أنه ورود بلاغ مساء أمس لغرفة العمليات بالقيادة العامة ، يفيد بتعرض مركبة للغرق في بحر منطقة الرمس، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني بالتعاون مع أفراد فرع الانقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة ورجال خفر السواحل ، إلى مكان البلاغ ، حيث شوهدت المركبة في البحر فيما نجا السائق والراكب بمساعدة أهالي المنطقة، بفضل تركهم للنوافذ مفتوحة وعند سقوط المركبة قاماً المذكورين بالخروج منها .

وأكد نائب مدير عام العمليات المركزية بأن العناية الإلهية وسرعة تدخل رجال شرطة رأس الخيمة بمساعدة الجهات المعنية وأهالي المنطقة من انقاذ الشابين المواطنين من الموت غرقا نتيجة سقوط مركبتهما في المياه .

وأشار بأنه نتيجة لعدم وجود إنارة كافية وعدم وجود الحواجز بهذه المنطقة أدى إلى عدم انتباه السائق للبحر، حيث كانا في زيارة لأحد أصدقائهما القاطن بهذه المنطقة ، مضيفاً بأنه تم تحويل ملف الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وناشد العميد حسن إبراهيم بضرورة اتخاذ تدابير الامن والسلامة من جانب الجهات المعنية بالإمارة لوضع الحواجز وتزويد المنطقة بالإنارة الكافية ، داعياً في الوقت نفسه ، جميع سائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق ، متمنياً للجميع السلامة .