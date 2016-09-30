محمد بن زايد يتفقد جامع الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان بالعين

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتفقد جامع الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان في منطقة القطارة بمدينة العين بعد أدائه صلاة الجمعة فيه .

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على فن العمارة والتصاميم التراثية لجامع الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان المستوحاة من الفن المعماري لقصر الحصن بأبوظبي وشاهد سموه أبرز المعالم التي تميز بها الجامع والتي تعكس تاريخ وأصالة وتراث المنطقة وهويتها وحضارتها عبر العصور.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال تفقده الجامع ان المساجد وعلى امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة تجسد منابر الخير والعلم والدعوة للتسامح والوسطية والسلام ..مشيرا سموه الى حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على عمارة المساجد ورعايتها وتقديم كافة الخدمات لها حتى تؤدي دورها ورسالتها العظيمة في المجتمع.

وتبلغ المساحة المبنية لجامع الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان 4466 مترا مربعا فيما تبلغ مساحة مصلى العيد 4660 مترا مربعا وسعة المصليين في الحرم الداخلي للجامع 1700 مصل فيما يتسع الحرم الخارجي لـ 5000 مصل ويتضمن الجامع مصلى للنساء بسعة 220 مصلية ومركزا لتحفيظ القرآن ومساحات خارجية بمسطحات خضراء .

وقد أم المصلين فضيلة عبدالرحمن الشامسي الذي القى خطبة الجمعة التي حملت عنوان "الهجرة النبوية ووثيقة المدينة المنورة".

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال صلاة الجمعة والجولة في الجامع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الاسلامية والاوقاف ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .

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