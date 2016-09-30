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تحسن حالة جميع المصابين في حادث الحافلات

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تحسن حالة جميع المصابين في حادث الحافلات تحسن حالة جميع المصابين في حادث الحافلات

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عن تحسن الحالة الصحية لجميع المصابين في الحادث المروري للحافلات صباح أمس الخميس.

وكشفت أن هناك 3 حالات غادرت مستشفى المفرق إلى منازلهم، بعد تلقيهم العناية الصحية اللازمة وتحسن حالتهم.

وكان مستشفى المفرق، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» قد استقبل الخميس في الساعة الثامنة صباحاً 47 مصاباً إثر اصطدام ثلاث حافلات جسر مصفح المتوجه خارج العاصمة أبوظبي، حيث أعلنت المستشفى حالة الطوارئ فور وصول البلاغ تنبيهاَ جميع الفرق الطبية والتمريضية والأقسام الصحية المساندة لضرورة الإسراع لإسعاف المصابين فوراً.

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