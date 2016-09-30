أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها إعلان مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بزيادة المعروض.. فيما يلى موجز أخبار السادسة :

علن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أنه قد يتم توقيع اتفاق حكومى دولى بشأن أمن الطيران بين روسيا ومصر قبل نهاية العام. وأضاف سوكولوف وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أنه بشكل عام، وصلنا إلى تفاهم بشأن الحاجة لذلك (الاتفاق الحكومى الدولى)، والتوقيع والموافقة على المواد الرئيسية من الاتفاق يتم مناقشتها من جانبنا، بالإضافة إلى أن الجانب المصرى يناقش الإجراءات الداخلية أيضًا، ونتطلع إلى التوقيع فى وقت مبكر.

رصد «اليوم السابع» عددًا من المشاهد، التى تكشف كيفية قيام مجموعة من الإرهابيين بتدبير واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد بالتجمع الأول، أثناء توجهه من مقر عمله إلى منزله بمنطقة البنفسج، عن طريق تفخيخ سيارة كانت متوقفه فى طريق سير موكبه.

نجحت لجنة التصالح بمحافظ أسيوط بالتعاون مع مديرية الأمن اليوم الجمعة فى إتمام التصالح بين عائلتى حسانين ومؤمن بقوية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بعد تجدد خصومة ثأرية دامت لعامين نتج عنها مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلين وذلك بحضور قيادات مديرية أمن أسيوط.

خصص الشيخ على غلاب قيم الدعوة السلفية بمطروح، حديثه في خطبة الجمعة بمسجد الفتح معقل الدعوة السلفية، للرد على منتقديه بسبب تلبيته دعوة لقاء البابا تواضروس الثاني، خلال زيارته لمحافظة مطروح خلال اليومين الماضيين، كما رد على اتهامات وتبرؤ الدعوة السلفية بالإسكندرية من تصرفه ومقابلته البابا.

لقى شاب مصري مصرعه نتيجة مشاجرة فى أحد المطاعم بالعاصمة الروسية موسكو، حيث قام شابان من الأرمن بتوجيه ضربة قوية له أدت لسقوطه على الأرض وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة "بأشد عبارات الإدانة الهجوم على النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، وقالت السفارة فى بيان لها " نأمل فى سرعة شفاء المصابين".

أعلن مجلس الوزراء أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بزيادة المعروض، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ عاجلة تهدف لأن تكون الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.