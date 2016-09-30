الحركة المرورية تعود لطبيعتها على الطريق الدائرى بعد غلقه جزئيًا 12 ساعة

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى للطريق الدائرى بعد عملية إغلاق جزئى أعلى منطقة أم بيومى، استمرت لمدة 12 ساعة، بسبب تركيب 4 كامرات لطريق شبرا بنها، ضمن المشروع القومى للطرق الذى تشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم الانتهاء من تركيب 4 كامرات معدنية، وتم إعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخرى التى تم تحويلها بالمنطقة، على أن يتم غلق الطريق مرة أخرى يوم الجمعة المقبل 7-10-2016 من الساعة 2 ليلاً حتى الساعة 2 ظهرًا، وسيتم خلالها تركيب 4 كامرات معدنية أخرى الواحدة، منها يصل طولها إلى 42 مترًا ، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال لسحب الكثافات المرورية بالمنطقة.