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ضبط 15 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف‎

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ضبط 15 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف‎ ضبط 15 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

ضبطت إدارة تموين الفشن جنوب محافظة بني سويف، بالاشتراك مع مباحث خلال حملة تموينية مكبرة، اليوم الجمعة، قادها المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وإشترك فيها النقيب محمد محروس معاون مباحث الفشن، ومعتز حامد معاون مباحث التموين، أحد تجار السوق السوداء، وبحيازته 15 ألف علبة سجائر.

وكانت حملة تموينية مكبرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار السوق السوداء، ويدعى”هشام. م”، يقيم بمدينة الفشن، أثناء تخزينه 15 ألف علبة سجائر لاحتكارها وبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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