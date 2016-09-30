بالصور.. المصيلحى ولاشين عضوا البرلمان يشهدان نهائى دورة "شمال الشرقية"

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان والعميد عبد الله لاشين عضوا البرلمان عن دائرة أبو كبير محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، نهائى أكبر دورة شمال الشرقية، بكفر النصيرى مركز ابو كبير محافظة الشرقية والتى أقيمت على ملاعب مركز شباب كفر النصيرى.

وقال السيد متولى شنب رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر النصيرى، إن الدورة ضمت 24 فريقا من مراكز شمال الشرقية، كفر صقر وأبوكبير وأولاد صقر وفاقوس والإبراهيمية والحسينية وههيا وتبادل فيها الشباب اللقاءات الكروية والخبرات الرياضية كما حضر الدورة التى استمرت لمدة 60 يوما عدد من لاعبى فرق الدورى الممتاز منهم حسين فيصل بناشئى نادى الزمالك، وأحمد أوكا لاعب نادى طلائع الجيش، وإسلام الزواوى لاعب نادى حرس الحدود، وماريو لاعب نادى الشرقية، والمعار لفريق المنصورة، وهانى مراد لاعب نادى الزمالك.

وأضاف محمد عبد القادر راعى الدورة أن هناك عددا من اللاعبين تم اختيارهم من خلال تلك الدورة للعب بأندية شهيرة بالدورى.

وأضاف محمد عبد الواحد نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر النصيرى أنه فى نهاية المباراة قدم مدربى الفريقين الشكر لأعضاء البرلمان على تشريفهم وقدم الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وعدا بإنهاء إشهار مركز الشباب فى غضون شهر تقديرا لهم ولأخلاقهم الحسنة التى ظهرت منهم طوال مدة الدورة.