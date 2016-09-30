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بالفيديو: تبييض البشرة بقناع الكركم الهندي

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الجمعة 30-09-2016 16:16

الكركم هو من النباتات المعروفة فى مناطق آسيا والهند والصين،وهو ذو طعم لاذع، ويضاف إلى الطعام لإعطائه نكهة مميزة أو لوناً أصفر مميزاً ومفيداً للجسم بصفة عامة . تابعي في هذا الفيديو كيف تحضّرين منه قناعاً جمالياً لبشرتك :
طريقة عمل قناع الكركم:
تحتاجين إلى :
القليل من بودرة الكركم
القليل من الزبادي
وعسل
طريقة التحضير :
اخلطي المكونات، وضعي المزيج الأصفر على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة، حتى يجف القناع .
بعدها اغسلي وجهك واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة وناصعة البياض .

شاهدي الفيديو : 

 

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سيدتي

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