بالفيديو: تبييض البشرة بقناع الكركم الهندي
الجمعة 30-09-2016 16:16
الكركم هو من النباتات المعروفة فى مناطق آسيا والهند والصين،وهو ذو طعم لاذع، ويضاف إلى الطعام لإعطائه نكهة مميزة أو لوناً أصفر مميزاً ومفيداً للجسم بصفة عامة . تابعي في هذا الفيديو كيف تحضّرين منه قناعاً جمالياً لبشرتك :
طريقة عمل قناع الكركم:
تحتاجين إلى :
القليل من بودرة الكركم
القليل من الزبادي
وعسل
طريقة التحضير :
اخلطي المكونات، وضعي المزيج الأصفر على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة، حتى يجف القناع .
بعدها اغسلي وجهك واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة وناصعة البياض .
شاهدي الفيديو :