بالفيديو: تبييض البشرة بقناع الكركم الهندي

الكركم هو من النباتات المعروفة فى مناطق آسيا والهند والصين،وهو ذو طعم لاذع، ويضاف إلى الطعام لإعطائه نكهة مميزة أو لوناً أصفر مميزاً ومفيداً للجسم بصفة عامة . تابعي في هذا الفيديو كيف تحضّرين منه قناعاً جمالياً لبشرتك :

طريقة عمل قناع الكركم:

تحتاجين إلى :

القليل من بودرة الكركم

القليل من الزبادي

وعسل

طريقة التحضير :

اخلطي المكونات، وضعي المزيج الأصفر على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة، حتى يجف القناع .

بعدها اغسلي وجهك واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة وناصعة البياض .

شاهدي الفيديو :