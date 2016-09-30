برشلونة يعود إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في «الليجا»

عاد برشلونة اليوم الجمعة إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الفريق الكاتلوني حصل أمس على راحة بعد فوزه الأربعاء على بروسيا مونشنجلادبلاخ 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد قاد مدرب الفريق الكتالوني لويس إنريكي التدريب بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين باستثناء الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة.

ويحتل برشلونة وصافة الليجا بـ13 نقطة مبتعدًا بنقطة عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحل سيلتا فيجو بالمركز 12 بـ7 نقاط.