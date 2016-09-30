أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ بورسعيد يشهد ختام دورة الشركات رقم «49» .. و«الشرقية» يحصد درع البطولة

Google+ Print
محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ختام دورة الشركات رقم 49 والتي أقيمت مبارياتها علي ملاعب بورسعيد وبورفؤاد في أكثر من 30 مسابقة رياضية بين جميع العاملين في .

وحصل الشرقية للدخان، علي درع البطولة بعد أن حصد لاعبوه أغلب المسابقات في أغلب الالعاب، وشهد حفل الختام حضور كبير من جميع الفرق المشاركة بحضور حسن غندر ابن بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الشركات ولفيف من القيادات العمالية للشركات المشاركة في البطولة.

وكان المشاركون قد أبدوا اعجابًا شديدًا باقامة الدورة ببورسعيد التي تمتلك ملاعب عديدة في كل الألعاب، وشهد الحفل فقرات فنية عديدة تعبر عن التراث البورسعيدي وعرض من فرقة كورال الاطفال.

وقامت مناطق الشركات باستعراض داخل صالة الاستاد لوداع البطولة والاستعداد للدورة رقم “50″ ، والتي من المنتظر أن تقام في بورسعيد.

14440809_860332674101965_3204532668088631847_n 14469629_860333234101909_1439240578702270963_n 14440805_860333044101928_6199450900625418162_n (1) 14440809_860332674101965_3204532668088631847_n (1) 14469629_860333234101909_1439240578702270963_n (1) 14470518_860333187435247_6997550563378004899_n (1) 14502769_860332960768603_2069636993202759743_n (1)

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب