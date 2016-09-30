محافظ بورسعيد يشهد ختام دورة الشركات رقم «49» .. و«الشرقية» يحصد درع البطولة

المراسل: جمال نوفل

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ختام دورة الشركات رقم 49 والتي أقيمت مبارياتها علي ملاعب بورسعيد وبورفؤاد في أكثر من 30 مسابقة رياضية بين جميع العاملين في مصر.

وحصل الشرقية للدخان، علي درع البطولة بعد أن حصد لاعبوه أغلب المسابقات في أغلب الالعاب، وشهد حفل الختام حضور كبير من جميع الفرق المشاركة بحضور حسن غندر ابن بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الشركات ولفيف من القيادات العمالية للشركات المشاركة في البطولة.

وكان المشاركون قد أبدوا اعجابًا شديدًا باقامة الدورة ببورسعيد التي تمتلك ملاعب عديدة في كل الألعاب، وشهد الحفل فقرات فنية عديدة تعبر عن التراث البورسعيدي وعرض من فرقة كورال الاطفال.

وقامت مناطق الشركات باستعراض داخل صالة الاستاد لوداع البطولة والاستعداد للدورة رقم “50″ ، والتي من المنتظر أن تقام في بورسعيد.