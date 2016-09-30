لائحة طعام متجدّدة على متن "باتو دبي"

تحجز تجربة العشاء على متن "باتو دبي" موقعاً دائماً على لائحة "النشاطات العشرة الأفضل التي يمكن القيام بها في دبي".

ينطلق "باتو دبي"، المركب الفخم المكيّف بواجهاته المزجّجة العريضة، متنقلاً فوق صفحة المياه عبر الخور بين المباني الحديثة والمعالم التاريخية للمدينة. وهو يقدّم للضيوف كل ليلة تجربة عشاء تزخر بخيارات لا متناهية من الأطعمة والمشروبات، على أنغام الموسيقى الحية.

يبدأ صعود الراغبين المركب للرحلة المسائية عند الثامنة إلا ربع مساءً، ويغادر الأخير المرسى عند الثامنة والنصف، وتستمرّ الجولة ساعتين ونصف الساعة. يتألّف المركب من ثلاثة أقسام، هي: السطح الخارجي المزوّد بطبقتين والردهة الداخلية (اللاونج) والمطعم المركزي. وتتوسّط الطاولات الكبيرة المطعم، فيما تتوزّع تلك الخاصة بالأزواج والمجموعات المصغرة عند الواجهات الزجاجية على جانبي المركب.

إشارة إلى أنّه يمكن حجز المركب بشكل حصري - علماً بأن مساحته الرحبة تتسع لمائتي ضيف جلوساً أو ثلاث مئة ضيف وقوفاً- حتى يقوم بجولته المائية في أي وقت نهاراً أو ليلاً، مع ترتيب مساحات الجلوس والديكور والتصميم الداخلي بكل مرونة، بهدف تقديم فعاليات مميّزة، مثل: حفلات الاستقبال الكبيرة أو المناسبات الخاصّة أو الأعراس وأعياد الميلاد، على متنه. كما يمكن استئجار الردهة الراقية (اللاونج) في مقدّمة المركب للفعاليات الأصغر بحيث تستوعب خمسين ضيفاً، أو للاستقبالات التي تسبق وجبات الطعام في مطعم المركب في ردهته المركزية.

وقد شكّل الإعلان عن إطلاق لائحة الطعام الفريدة على متن المركب أخيراً، خبراً ساراً لكل ذوّاقة الطعام الراقي في المدينة. وهي تحوي سبعة وعشرين طبقاً جديداً. اللائحة الجديدة، هي من إبداعات الـ"شيف" إيكا محمد الذي عُيّن أخيراً على متن" باتو دبي" في منصب كبير الطهاة، حاملاً خبرة أكثر من عشر سنوات في مطابخ العالم الراقية. وتقوم على مكونّات موسمية طازجة، وتشمل: المقبلات والأطباق الرئيسة والوصفات النباتية، فضلاً عن المأكولات البحرية والحلويات مثل: الـ"كانولي" بالفراولة والـ"باناكوتا" بفول التونكا (يُنتج من شجرة شائعة في فنزويلا وغويانا الفرنسية) والفانيليا و"بارفيه" جوز الهند. ويتجلّى شغف الـ"شيف" إيكا في المزج بين النكهات الجديدة والأطباق التقليدية بأبهى صوره، لا سيما في طبق لحم الـ"روسيني" المشوي، أو طبق لحم خدّ العجل.

