في حقائب اليد بكتيريا برازية.. وهذه طرق تنظيفها

تتنقل حقيبة اليد بين أماكن عدّة مغطّاة بالجراثيم، كالمكتب والأرضية والحمام... علماً بأنه يوجد 10,000 نوع من البكتيريا في بضعة سنتيميترات مربعة من حقيبة اليد، من بينها 30% بكتيريا برازية! نعم، قد يصدمك ذلك، فقد ورد في مقابلات أجراها الخبراء عند إعداد "التقرير العالمي للعلوم" أن معدّل النشاطات الميكروبية التي تدور داخل وخارج حقائب اليد وعلى مقابضها يزيد بمقدار عشرة أضعاف عن المراحيض!



لاحظت دراسة قامت بها جامعة "أريزونا" سنة 2013 وجود بكتيريا شديدة الخطر في حقائب اليد، وهي البكتيريا عينها المعششة في أكياس التسوّق! وحسب معلومات صادرة عن "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" بالولايات المتحدة، تتسبّب هذه البكتيريا بالإسهال والتهاب المجاري البولية والأمراض التنفسية والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي. لذا، فكري مرّتين قبل أن تهملي العناية بحقيبة يدك.

وفي هذا الإطار، يقدّم خبراء التنظيف لدى "هيلبينج" Helpling.ae، المنصّة الإلكترونية الرائدة "أون لاين" لتقديم خدمات تنظيف المنازل في الشرق الأوسط، أربع خطوات بسيطة للحفاظ على نظافة حقيبة اليد، بعيداً عن الجراثيم والبكتيريا:

1. اغسلي يديك أولاً، ثم امسحي حقيبتك بمناديل مرطبة خالية من الكحول. من وقت لآخر، أفرغي محتويات حقيبتك وهزّيها للتخلص من الغبار والأوساخ العالقة بها، ثم استخدمي فرشاةً للتخلّص من الوبر والقاذورات الملتصقة بها.

2. تأكدّي من مكان وضع الحقيبة، وتجنبي تعريضها للتلوّث عبر تركها على الأرض خصوصاً في الحمّام. وعند تخزين حقائبك، تأكدي من حفظها في الأكياس الواقية من الغبار التي جاءت معها عندما قمت بشرائها، أو في غطاء مخدة، وذلك لحمايتها من التلوث.

3. نظّفي يديك جيداً وعقميهما، قبل أن تلمسي حقيبتك أو محتوياتها، خصوصاً إذا كنت لمست أسطحاً مختلفةً، أو إذا كنت عائدة من أماكن عامّة.. وغيرها.

4. املئي أكياساً صغيرة مصنوعة من القماش بـ"كربونات الصوديوم"، واتركيها في حقيبتك لامتصاص الروائح الكريهة.