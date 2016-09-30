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غدًا.. محاكمة المتهمين في أحداث السفارة الأمركية الثانية

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غدًا.. محاكمة المتهمين في أحداث السفارة الأمركية الثانية غدًا.. محاكمة المتهمين في أحداث السفارة الأمركية الثانية

أرشيفية

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 23 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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