المبعوث الأممي يدعو لبناء جيش موحد في ليبيا يكون فيه دور لـ”حفتر”

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، لبناء جيش موحد تحت إمرة المجلس الرئاسي ويكون لخليفة حفتر دور فيه، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وقال كوبلر – فى مقابلة مع قناة “العربية الحدث” الإخبارية، اليوم الجمعة – “يجب أن أعطى الأهمية لمسألة بناء جيش ليبي موحد تحت إمرة المجلس الرئاسي، ويكون لخليفة حفتر دور فيه”.

وحذر كوبلر من استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين وتأثير ذلك على استقرار البلاد السياسى والاقتصادي، معتبرًا الاجتماع المصغر الذي دعت إليه فرنسا “فرصة مهمة لا يجوز تفويتها”.

وأعرب عن توقعه بأن تتم مناقشة مسألة اختيار رئيس هيئة الأركان فى هذا الجيش، وكذلك قادة الجيش البري والقوات البحرية والجوية، وتحديدها بدعم من المجتمع الدولي”، معتبرًا أن الأمن فى ليبيا هو المسألة الأكثر إلحاحًا فى هذا الوقت.

ودعا المبعوث الأممي الليبيين إلى تخطى الخلافات لإنقاذ اقتصادهم، مضيفًا “يجب دعم الاتفاق السياسى الليبي .. كما يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم الدولي لرئيس الوزراء فايز السراج .. وكذلك المجلس الرئاسي .. لأن الوضع آخذ بالتدهور ويصبح مع الوقت أكثر صعوبة، فالصادرات النفطية تتراجع”.