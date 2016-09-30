أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر تفاصيل الحلقات الأولى من موسم “مصر تستطيع”

Google+ Print
ننشر تفاصيل الحلقات الأولى من موسم “مصر تستطيع” ننشر تفاصيل الحلقات الأولى من موسم “مصر تستطيع”

الإعلامي أحمد فايق

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي أحمد فايق، حلقات الموسم الجديد من برنامج ” تستطيع”، المقرر انطلاق أولى حلقاته اليوم الجمعة.

,قال أحمد فايق في إتصال هاتفي لـ”ONA”، أنه سجل مع دكتور هاني عازر، وهاني النقراشي، وإبراهيم سمك، وفيكتور رزق الله لقاءات عديدة للحديث عن قضايا التعليم، والصحة، واجتماعات المجلس الاستشاري العلمي للرئاسة، والحديث عن المشروعات القومية المقبلة لمصر.

وأضاف فايق لـ”ONA”، أنه سجل لقاء مع دكتور فيكتور رزق الله من داخل أنفاق مترو هانافور في ألمانيا باعتباره المشرف على تصميم الأنفاق والثلاثة أدوار تحت الأرض، كما سجل من أمام البنك المركزي بهانافور بألمانيا باعتباره مصمم البنك المركزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب