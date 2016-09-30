ننشر تفاصيل الحلقات الأولى من موسم “مصر تستطيع”

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي أحمد فايق، حلقات الموسم الجديد من برنامج ” مصر تستطيع”، المقرر انطلاق أولى حلقاته اليوم الجمعة.

,قال أحمد فايق في إتصال هاتفي لـ”ONA”، أنه سجل مع دكتور هاني عازر، وهاني النقراشي، وإبراهيم سمك، وفيكتور رزق الله لقاءات عديدة للحديث عن قضايا التعليم، والصحة، واجتماعات المجلس الاستشاري العلمي للرئاسة، والحديث عن المشروعات القومية المقبلة لمصر.

وأضاف فايق لـ”ONA”، أنه سجل لقاء مع دكتور فيكتور رزق الله من داخل أنفاق مترو هانافور في ألمانيا باعتباره المشرف على تصميم الأنفاق والثلاثة أدوار تحت الأرض، كما سجل من أمام البنك المركزي بهانافور بألمانيا باعتباره مصمم البنك المركزي.