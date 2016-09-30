أمريكا تبني قاعدة لطائرات دون طيار في وسط النيجر بتكلفة 100 مليون دولار

قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إنه يقوم ببناء قاعدة مؤقتة لطائرات الاستطلاع دون طيار بتكلفة 100 مليون دولار في أجاديز بوسط النيجر لمساعدة البلد الواقع في غرب أفريقيا في محاربة الجماعات المتشددة وحماية حدوده.

وتكافح النيجر الحليف الأمني للغرب عمليات توغل تنفذها جماعة بوكو حرام المتشددة عبر الحدود الجنوبية مع نيجيريا فضلا عن جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في صحرائها الواسعة.

وبحسب رويترز فقد عبرت مصادر أمنية عن القلق من احتمال تدفق مقاتلي تنظيم «داعش» جنوبًا على النيجر وتشاد من ليبيا حيث يتراجع التنظيم أمام قوات ليبية.

وقالت متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا في رد لرويترز عبر البريد الإلكتروني “بناء على طلب حكومة النيجر وبالتنسيق معها عن قرب تقوم القيادة الأمريكية في أفريقيا بإنشاء موقع أمني … مؤقت في أجاديز بالنيجر.”

وأضافت “أجاديز موقع مثالي ومركزي لتمكين عمليات جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع من التصدي للتهديد الأمني عبر منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.” وتشمل المئة مليون دولار التكاليف المبدئية للإنشاء والوقود والمعدات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري يوم الجمعة من مسؤولين بحكومة النيجر.