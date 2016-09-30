هل أساءت نوال الزغبي إلى ماريتا الحلاني دون قصدها؟

قبل يومين، قامت صفحة "عديلة" الساخرة على الفايسبوك بنشر صورة مركّبة لابنتي عاصي الحلاني ماريتا ودانا ظهرتا فيها بفستان سهرة واحد في مناسبتين مختلفتين، واتهمت الصفحة عاصي بطريقة ساخرة بالبخل.

ماريتا لم تتأخر فسجّلت فيديو ردّت فيه على عديلة، مؤكدة أنها ودانا ترتديان الملابس نفسها ولا تهمهما المظاهر.

عديلة بدورها ردّت بطريقة قاسية على ماريتا بعد أن قامت بحذف الصورة المركبة، وقالت إنّ ماريتا خصّصت من وقتها للردّ على حساب ساخر، ووصفتها بأنّها ليست سوى فنانة فاشلة وإبنة أبيها في إشارة إلى أنها لا شيء من دون والدها.

بعض المعلقين نصح ماريتا أن تتعلم من الفنانة نوال الزغبي مؤكداً أن كبار الفنانين لم يتصرفوا مثلها، وقامت نوال بعمل لايك على التغريدة، دون أن تنتبه أنّها تتبنّى بطريقة غير مقصودة ما قالته عديلة عن ماريتا.