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ما حقيقة سجن هيفاء وهبي لـ رولا يموت؟

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ما حقيقة سجن هيفاء وهبي لـ رولا يموت؟ ما حقيقة سجن هيفاء وهبي لـ رولا يموت؟

الجمعة 30-09-2016 16:19

عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أطلت رولا يموت لتنفي خبر سجنها، بعد انتشار أخبار تشير إلى أنها أصبحت في السجن على خلفية دعوى أقامتها ضدها هيفاء وهبي، اختها غير الشقيقة.
رولا علّقت على الخبر ساخرة "عندي نكتة بدي حزركن ياها. قال شو أنا بالحبس".
أما على "إنستغرام" فتعاملت على موضوع سجنها بإستهزاء، واعتبرته نكتة ومسلسل بهلواني.
وكان قد إنتشر بالأمس خبر يتحدث عن إمكانية سجن رولا يموت على خلفية الشكوى التي أقامتها ضدها الفنانة هيفاء وهبي بتهمة السب القدح والتشهير، في النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان الدعوى، وتصل عقوبة التهمة إلى السجن ثلاث سنوات حبس إذا ثبتت التهمة، ولكن يبدو أن محامي رولا إستطاع أن يخلصها من السجن.
رولا التي أطلقت قبل مدة كليب "أنا رولا" وقالت انه يحق لها ان تغني مثل غيرها و"ما في حدا احسن من حدا" لا تزال تنشر صورها الجريئة على مواقع التواصل الإجتماعي، علماً أن آل يموت اعلنوا أنهم يتبرأون منها بعد إطلاقها الكليب وكذلك هيفاء وهبي التي أعلنت ان القضاء يقف بينهما.

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سيدتي