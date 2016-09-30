نيكول سابا ويوسف الخال يهينان الإعلام بسبب ابنتهما

بسخرية وغضب شديدان، تعامل الفنانان يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا مع موضوع تداول صور ابنتهما "نيكول الصغيرة" في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

الصورة- المشكلة تقف وراءها نيكول سابا، ولكن زوجها يوسف الخال كما نيكول حمّلا المسؤولية لمن لا دخل له، لأنه لا يمكن لأحد أن يتكهّن أن الأم نشرت صورة ابنتها عن طريق الخطأ، إذ لم توضح الأمر بنفسها، علماً أنّ صورة الطفلة بقيت لمدة 27 دقيقة على إحدى حسابات نيكول سابا على مواقع التواصل الإجتماعي قبل أن تقوم بحذفها.

فقد أطل يوسف الخال غاضباً عبر تغريدة أهان فيها من أسماهم "دكاكين" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وقال فيها "في دكاكين ما احترموا خصوصيات البيوت، متل اللي تبنى الصورة وعارف انو بالغلط، تفضلوا ارتاحوا".

كما أرفق التغريدة بصورة ثانية لطفلته لنيكول.

أما نيكول الكبيرة، أي نيكول الأم، فأعادت نشر تغريدة زوجها يوسف على "تويتر" وأرفقتها بعدّة تغريدات شكرت من خلالها إخلاص الفانز الذين نبهوها الى أنّها نشرت الصورة عن طريق الخطأ، ولكنها وصفت في الوقت نفسه، بعض الإعلام بالهبل حيث كتبت" ولبعض الهبل، لو مش بالغلط نزّلت الصور وما شلتها أو حطيت صورة مختلفة فما بدها تحليل"، مع الإشارة إلى أن "فانز" يوسف الخال دخلوا على الخط، عند نشرها للصورة، وقالوا إن نيكول لم تشر إلى أن الطفلة التي تظهر معها فيها هي إبنتها.