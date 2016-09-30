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ديانا حداد في اطلالات عصرية ناعمة

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الجمعة 30-09-2016 14:11

لاحظنا في الآونة الأخيرة أنّ النجمة ديانا حداد قد ازدادت جمالاً وتألقاً، كما أنّ اهتمامها بأناقتها وبإطلالاتها أيضاً في ازدياد مستمرّ. وقد أصبحت تميل بشكل أو بآخر لاعتماد الإطلالات العصرية والتنسيقات الشبابية المتنوّعة؛ فهل برأيك أتقنت ديانا حداد تنسيق هذه الإطلالات؟

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مما لا شكّ فيه أنّ التنسيقات البسيطة والناعمة ناسبت ديانا حداد كثيراً، فجعلتها تبدو أكثر نضارةً وشباباً من قبل؛ وفي الكثير من الأحيان، بدت أنيقة في الملابس الكاجوال التي اعتمدتها، إن كان في الفساتين التي وصلت حدّ الركبة، أو في بناطيل الجينز أو البناطيل المطاطية، لا سيّما أنّ اختياراتها من الألوان أيضاً كانت ناعمة وهادئة. لكنها في بعض الأحيان، اعتمدت تنسيقات لم تناسب سنها بالضرورة، فبدت طفولية وغير ناضجة، خصوصاً من ناحية القمصان الطويلة والفضفاضة مع الرسومات أو العبارات المكتوبة عليها. لكننا نشجّع ديانا حداد على المحافظة على هذا الأسلوب الكاجوال اللطيف الذي تميّز بالعصرية وبالأناقة في نفس الوقت.
شاهدي معنا بالصور أحدث إطلالات ديانا حداد المتنوعة في مختلف تصميمات الملابس والاكسسوارت، وشاركينا رأيك بأناقتها وبتنسيقاتها.

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