بلغاريا توقف 56 لاجئًا في قطار بضائع قادم من تركيا

أوقفت شرطة الحدود البلغارية الليلة الماضية 56 لاجئًا من سوريا والعراق دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، عقب الاختباء في قطار بضائع قادم من تركيا، وفقا لما ذكرته متحدثة باسم وزارة الداخلية اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية ذكر المصدر أن “القطار عبر نقطة كابيتان اندريفو الحدودية، وكان يضم 24 عربة وكانت شاغرة، وفقاً للوثائق، وعثر في عملية تفتيش العربة رقم 12 على 56 مهاجراً من الرجال والسيدات والأطفال”.

وأوضح أن 16 من المهاجرين كانوا يحملون جوازات سفر سورية، بينما لم يحمل العدد الباقي وثائق هوية، وأكد 30 منهم أنهم قادمين من سوريا وعشرة آخرين من العراق.

واعتقلت الشرطة الكبار، بينما نقل الأطفال إلى مركز للرعاية الخاصة.

واللية الماضية أيضًا، اعتقل 3 أشخاص آخرين يحملون الجنسية البلغارية في صوفيا، بتهمة تشكيل شبكة للاتجار في الأشخاص من تركيا إلى بلغاريا ثم إلى صربيا.