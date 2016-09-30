ورشة لـ «تنمية مهارات الوعى لدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة»‎ بثقافة الأقصر

مراسل«ONA»:

نظم فرع ثقافة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ورشة عمل بعنوان “تنمية مهارات الوعى الصوتى لدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة”، بالتعاون مع المؤسسة العربية الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة حاضرها الدكتور على التهامى على مسرح قصر ثقافة الاقصر.

وتناول “التهامى”، أسباب الإعاقة قائلًا “اسبابها متعددة فقد يكون حدث أثناء الحمل عن طريق تناول الأدوية خطأ أو التدخين وتناول الكحول، أو تكون الإعاقة وراثيًا فليس من الشرط أن يكون الأب أو الأم مصابًا بإعاقة ولكن يمكن أن يكون أحد الأجداد من ثلاثة او أربعة أجيال سابقة”.

وأضاف، أن ذوى القدرات الخاصة لابد من التعامل معهم بشكل فردى أولًا ثم دمجهم بشكل متدرج مع آخرين وأهم مراحل التعامل معهم هى مرحلة الإستقبال فلابد من تنمية المهارات الاستقبالية لزيادة الحصيلة اللغوية، مقسمًا أنواع الذكاء لذوى الاحتياجات الخاصة لعدة أنواع هى الذكاء الموسيقى والذكاء المنطقى والذكاء الوجداني والذكاء الاجتماعى والذكاء الجسدى والذكاء اللغوى والذكاء الفردى والذكاء البصرى والذكاء البيئى”.

فيما قال محمد العدوى، مدير عام الفرع، أن التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاج الى صبر شديد ومهارة خاصة فلديهم من الحساسية الشديدة التى قد تمنعهم من التعامل مع الجمهور، فهم يحتاجون الى غرف تكامل حسى وغرف الاحتضان وغيرها من الطرق التى يحتاجوها حتى تظهر قدراتهم الخاصة للمجتمع”.