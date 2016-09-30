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وزير الدفاع الفرنسي يعلن القيام بعملية عسكرية كبرى في الموصل

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وزير الدفاع الفرنسي يعلن القيام بعملية عسكرية كبرى في الموصل وزير الدفاع الفرنسي يعلن القيام بعملية عسكرية كبرى في الموصل

وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان

كشف وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن عملية عسكرية كبرى ستطلق قريبًا فى مدينة الموصل العراقية لاستعادتها من قبضة تنظيم “داعش” الاٍرهابى.

وقال الوزير الفرنسى – في تصريح خلال زيارته لمدينة “بريتاني” برفقة رئيس الوزراء مانويل فالس – تعقيبًا على العملية الجوية التى نفذتها المقاتلات الفرنسية اليوم انطلاقًا من حاملة الطائرات “شارل دو جول”، إن العمليات الجوية التي نفذها اليوم الجيش الفرنسي تمهد لعملية كبرى لتحرير مدينة الموصل، مؤكدًا أن مساهمة “شارل دو جول” فى جهود التحالف الدولي فى سوريا والعراق جاءت تنفيذًا لتعليمات الرئيس فرانسوا أولاند.

وأضاف أن الطلعة الجوية التي تم تنفيذها اليوم لا تمثل بداية معركة الموصل، لكنها تندرج فى إطار الدعم المقدم للتحالف.

كانت 8 طائرات حربية من طراز “رافال” قد أقلعت صباح اليوم من على متن حاملة الطائرات “شارل دو جول” المتمركزة فى شرق المتوسط، بعد أن غادرت ميناء “تولون” فى 19 سبتمبر ولم تتضح طبيعة المهمة التى نفذتها.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي قد وعد باستعادة الموصل قبل نهاية العام الجاري.

أ ش أ

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