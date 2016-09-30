أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليونان: تصريحات أردوغان بشأن ترسيم الحدود «خطر على العلاقات الثنائية»

Google+ Print
اليونان: تصريحات أردوغان بشأن ترسيم الحدود «خطر على العلاقات الثنائية» اليونان: تصريحات أردوغان بشأن ترسيم الحدود «خطر على العلاقات الثنائية»

رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس

قال رئيس وزراء اليونان، أليكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس التركي طيب أردوغان التي تشكك في معاهدة ترسي الحدود بين البلدين تشكل “خطرًا” على العلاقات الثنائية.

وبحسب “رويترز” كان أردوغان تساءل أمس الخميس عن الحكمة من معاهدة «لوزان»، وهي اتفاق سلام أبرم في 1923 رسم الحدود الحديثة بين اليونان وتركيا.

وقال أردوغان في كلمة في أنقرة إن الاتفاق “أعطى” جزرًا لليونان.

ونقل مكتب تسيبراس عنه قوله لمسؤولين كبار بالحكومة: “التشكيك في معاهدة لوزان.. التي أرست قواعد العلاقات اليونانية التركية والوضع الراهن في بحر إيجه وجزره.. يشكل خطراً على العلاقات بين البلدين وعلى المنطقة الأوسع”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا