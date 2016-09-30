اليونان: تصريحات أردوغان بشأن ترسيم الحدود «خطر على العلاقات الثنائية»

قال رئيس وزراء اليونان، أليكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس التركي طيب أردوغان التي تشكك في معاهدة ترسي الحدود بين البلدين تشكل “خطرًا” على العلاقات الثنائية.

وبحسب “رويترز” كان أردوغان تساءل أمس الخميس عن الحكمة من معاهدة «لوزان»، وهي اتفاق سلام أبرم في 1923 رسم الحدود الحديثة بين اليونان وتركيا.

وقال أردوغان في كلمة في أنقرة إن الاتفاق “أعطى” جزرًا لليونان.

ونقل مكتب تسيبراس عنه قوله لمسؤولين كبار بالحكومة: “التشكيك في معاهدة لوزان.. التي أرست قواعد العلاقات اليونانية التركية والوضع الراهن في بحر إيجه وجزره.. يشكل خطراً على العلاقات بين البلدين وعلى المنطقة الأوسع”.