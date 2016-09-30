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تقرير سعودي - الهلال يجدد مفاوضاته مع مارتن يول

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تقرير سعودي - الهلال يجدد مفاوضاته مع مارتن يول تقرير سعودي - الهلال يجدد مفاوضاته مع مارتن يول

أشارت صحيفة الرياضية لوجود مفاوضات بين نادي الهلال السعودي ومارتن يول المدير الفني السابق للأهلي.

إدارة الهلال قررت إقالة جوستافو ماتوساس المدير الفني للفريق بعد 3 أشهر على استلامه لمهمة قيادة الفريق السعودي بسبب تذبذب النتائج.

وأوضحت الصحيفة السعودية لتجديد المفاوضات بين الهلال ومارتن يول مرة أخرى من أجل قيادة الفريق.

مع نهاية الموسم الماضي عرض أحد وكلاء الأعمال على إدارة الهلال، اسم مارتن يول لتولي تدريب الفريق، ولكن وقتها فضل النادي السعودي التوجه إلى ماتسوس حسبما أشارت الصحيفة.

مارتن يول ليس الاسم الوحيد الذي يعد مرشحا لتدريب الهلال. ولكن الفريق السعودي " في مأزق بسبب مبالغة المدرب كارينيو في مطالبه المالية".

كذلك رفض مايكل لاودروب الحضور إلى السعودية وتفضيله الاستمرار في الدوري القطري. واعتذار المدرب الروماني سوموديكا عن تدريب الهلال.

مع تأكيد الصحيفة السعودية لتجميد المفاوضات بين الهلال وكريستان جروس المدرب المتوج بطلا للدوري السعودي مع أهلي جدة، فالأخير يقترب من جديد للعودة للأهلي.

رحل مارتن يول عن تدريب الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري على حساب الزمالك وخسارة نهائي كأس لصالح الفريق الأبيض وكذلك وداع دوري أبطال إفريقيا.

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فيديو اليوم السابع

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