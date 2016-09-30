الشيخ يتلألأ في انتصار ساحق للمقاصة على إنبي

تلألأ أحمد الشيخ جناح نادي مصر للمقاصة ليقود فريقه لانتصار ساحق على إنبي بثلاثية مقابل لاشيء.

الشيخ سجل ثنائية وصنع هدفا ليكتب عودة المقاصة إلى الانتصارات مجددا بعد السقوط في الجولة الثانية أمام سموحة.

إنبي حل ضيفا على المقاصة في اليوم الأخير من الجولة الثالثة في الدوري المصري. وأصحاب الأرض حققوا الثلاث نقاط.

ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة الـ16 حولها أحمد الشيخ لاعب الأهلي المعار إلى المقاصة، بنجاح في شباك إنبي. ركلة حصل عليها اللاعب ونجح في تسجيلها.

في الشوط الثاني عاد أحمد الشيخ للتألق ولكن هذه المرة صنع الهدف الثاني لفريقه وتكفل هشام محمد في هز شباك إنبي وتسجيل الهدف الثاني الذي قضى على آمال إنبي.

الدقيقة 73 شهدت عودة الشيخ مرة أخرى للتسجيل، تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء تكتب هدفه الثالث في الدوري والهدف الثالث لفريقه.

وحصد المقاصة النقطة السادسة له في الدوري بعد انتصار أول أمام طنطا ثم هزيمة أمام سموحة والآن انتصار على إنبي.

على الجانب الأخر تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة بعد انتصار أمام النصر للتعدين وتعادل أمام الشرقية.