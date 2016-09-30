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الشيخ يتحدث عما تعلمه في الأهلي.. وطموحه مع المقاصة

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الشيخ يتحدث عما تعلمه في الأهلي.. وطموحه مع المقاصة الشيخ يتحدث عما تعلمه في الأهلي.. وطموحه مع المقاصة

يرى أحمد الشيخ لاعب للمقاصة أنه لم يحصل على فرصة حقيقية الموسم الماضي في الأهلي ليظهر بمستواه المعروف عنه.

وتألق الشيخ في مواجهة إنبي بالجولة الثالثة من الدوري وسجل هدفين وصنع هدف ليفوز المقاصة بثلاثية نظيفة.

وقال الشيخ لقناة "دي إم سي" عقب المباراة: "أحاول التركيز في التدريبات والاجتهاد حتى أقدم مستوى جيد مع فريقي".

وأضاف "نسعى لإنهاء الدوري هذا الموسم في المركز الذهبي من أجل التأهل لبطولات إفريقيا الموسم المقبل".

وعن هدفه الثاني في مرمى إنبي قال: "دائما ما أتمرن على مثل هذه الكرات وسجل أكثر من هدف بنفس الطريقة قبل ذلك".

وتابع "الجميع في نادي المقاصة يساعدني للظهور بمستوى جيد سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو حتى عمال الفريق".

وعن الفترة التي قضاها في الأهلي قال: "تعلمت في النادي الأهلي أمور كثير أفادتني في حياتي والأهم في ذلك حب الجماهير لي".

واستكمل "قضيت فترة صعبة جدا في الأهلي ولم أحصل على فرصة حقيقية للمشاركة وإثبات قدراتي".

وأتم حديثه "لا أعرف ما يحدث في المستقبل سواء بالعودة للأهلي أم لا، لكن أحاول بذل المزيد من الجهد للظهور بمستوى جيد".

وانضم أحمد الشيخ لصفوف المقاصة بداية الموسم الحالي من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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