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6 أخصائيين إجتماعيين يحررون محضرًا ضد مدير إدارة بلاط التعليمية لرفضه نقلهم

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6 أخصائيين إجتماعيين يحررون محضرًا ضد مدير إدارة بلاط التعليمية لرفضه نقلهم 6 أخصائيين إجتماعيين يحررون محضرًا ضد مدير إدارة بلاط التعليمية لرفضه نقلهم

ادارة بلاط التعليمية

مراسل«ONA»:

حرر 6 أخصائيين إجتماعيين بالإدارة التعليمية لمركز بلاط بالوادى الجديد، محضر ضد مدير الإدارة لرفضه تنفيذ قرار نقلهم يتهمونه فيه بالتعنت ورفض تنفيذ القرار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 244 إدارى مركز شرطة بلاط، وتمت إحالته الى النيابة العامة للتحقيق .

ورد إخطار أمنى الى اللواء عصام بدير، مدير أمن المحافظة، يفيد بتضرر كلا من”حسام .م.ع “، 43 سنة ومقيم بالمعصرة و”مصطفى.س.ح”، 40 سنة ،ومقيم بقرية “اسمن”، و”أحمد .م.ج “، 40 سنة ومقيم بمدينة “موط”، و” يوسف.أحمد .ع”، 41 سنة ومقيم بموط و” عبد الناصر.ط.أ”، 43 سنة ،ومقيم بقرية الشيخ والى و” ناصر .ع.ع ” 40 سنة ومقيم الشيخ والى وجميعهم أخصائيين إجتماعيين وتحريرهم محضر ضد مدير ادارة بلاط التعليمية لرفضه تنفيد قرار نقلهم بداعى العجز الشديد فى التخصصات والحاجة الملحة لهم لتيسير العملية التعليمية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة للتحقيق.

 

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