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برلماني سعودي سابق: لدينا الكثير من أوراق الضغط على أمريكا

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برلماني سعودي سابق: لدينا الكثير من أوراق الضغط على أمريكا برلماني سعودي سابق: لدينا الكثير من أوراق الضغط على أمريكا

عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد عبد الله

قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد عبد الله آل زلفة، إن المملكة العربية لديها الأوراق الكثيرة التي ستتخذها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، إذا اعتمد الكونجرس الأمريكي قانون هجمات 11 سبتمبر.

وأضاف آل زلفة، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية سهام عصمان، أن المملكة العربية السعودية أعربت عن عدم ارتياحها لإصدار الكونجرس الأمريكي قانون هجمات 11 سبتمبر لعام 2001، موضحًا أن اعتماد مثل هذا القرار يشكل خطورة على كل القوانين الدولية المتعارف عليها، كما أنها تلحق الأذى بالكثير من الدول الأخرى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة نفسها لم تكن في منأى عن مخاطر هذا القرار.

وأوضح آل زلفة أن المملكة العربية السعودية لا ترجو «منة» من الولايات المتحدة الأمريكية، سواءً كان ذلك في شكل مساعدات أو قمح أو غيرها، لأن السعودية دولة ذات قدرة تؤثر ولا تتأثر.

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