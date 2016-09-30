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«السادات» يطالب بالكشف عن القوى العقلية للنائب إلهامي عجينة

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«السادات» يطالب بالكشف عن القوى العقلية للنائب إلهامي عجينة «السادات» يطالب بالكشف عن القوى العقلية للنائب إلهامي عجينة

عفت السادات والنائب إلهامي عجينة

استنكر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، التصريحات التي أطلقها النائب البرلماني «إلهامي عجينة»، والتي طالب خلالها بإجراء كشوف عذرية على الفتيات قبل دخولهن الجامعة.

ووصف السادات في تصريحات صحفية اليوم، هذا الكلام بـ«الفارغ»، مطالبًا مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم ضد عجينة الذي أساء لكل بنات ، مشيرًا إلى أن النائب ذاته كان قد أهان الشعب المصري كله من قبل عندما أدعى أن جميع المصريين «حرامية»، كما أساء لمشاعر أهالي ضحايا مركب رشيد عندما قال إن الشباب كفرة.

وطالب رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، بالكشف عن القدرات العقلية للنائب إلهامي عجينة الذي اشتهر بالتصريحات المثيرة للجدل والمسيئة للمواطنين، للتأكد من مدى قدرته على تمثيل الشعب.

وأضاف السادات أن إلهامي عجينة طعن فى شرف المرأة المصرية عمومًا عندما اتهمها بأنها أساس مشكلة الزنا، متجاهلًا الدور الريادي للمرأة المصرية في جميع الأحداث الوطنية الكبرى التي مرت بها البلاد، ودورها العظيم كشريك للتنمية والنهوض.

ودعا السادات، نواب البرلمان للتركيز أكثر على القضايا الهامة التي تخص المواطنين، وترك تراهات الأمور التي تسئ لهم وتسئ للسلطة التشريعية في البلاد.

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