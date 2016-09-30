صور.. أمن أسيوط ينجح فى إتمام التصالح بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية بمنفلوط‎

مراسل«ONA»:

نجحت لجنة التصالح بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مديرية الأمن، اليوم الجمعة، فى إتمام التصالح بين عائلتى “حسانين” و”مؤمن” بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، بعد تجدد خصومة ثأرية دامت لعامين، نتج عنها مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلين، وذلك بحضور قيادات مديرية أمن أسيوط.

ترجع أحداث الخصومة بين عائلتى “حسانين سعد” و”مؤمن”، بتاريخ 20/3/2014 ، بعد مقتل “ع.ح. ا”، 45 عامًا – فلاح من عائلة “حسانين سعد” ، و”ع. ع. م. ب “، 45 سنة – سائق توك توك [تصادف مروره ] بسبب خلاف علي أولوية المرور في واقعة المحضر إداري مركز منفلوط لسنة 2014م.

وتجدد الخصومة بتاريخ 13/8/2014م، بمقتل “س.ع. ج. م “، 29 سنة – فلاح، وإصابة” ك. س.ع”، 5 سنوات، والطفل” ا. ك.ع”، عمر 7 سنوات من عائلة “مؤمن” في واقعة المحضر إداري مركز منفلوط لسنة 2014م.

وعقد التصالح اليوم الجمعة، بحضور اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، وقيادات المديرية ومدير إدارة البحث الجنائي ورئيس فرع الأمن العام بأسيوط وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وأكثر من 1000 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة وذلك بالسرادق المقام بقطعة أرض فضاء بجوار المدرسة الابتدائية بجزيرة الحواتكة ـ دائرة المركز بحضور الشيخ ياسين التهامى الذى ألقى كلمته لنبذ العنف وعادة الثأر السيئة والحث على التصالح.

تم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم تعرض كلاً منهما للآخر .