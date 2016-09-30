غدًا.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول فوج سياحي من ألمانيا

صرح شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطار شرم الشيخ الدولي، يستقبل غدًا السبت أول رحلة تابعة لشركة “أير كايرو” الشركة الوطنية ، والمتخصصة فى مجال الطيران العارض والمنخفض التكاليف، قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية، وعلى متنها 170 راكبًا.

وقال “فتحي”، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني لعودة حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، في المدن السياحية المصرية، وخاصة مدينتي شرم الشيخ والغردقة وذلك بعد توقف دام لنحو عام.

ومن جانبه أكد ياسر الرملي رئيس شركة “أير كايرو” أن الشركة سوف تسير رحلة خاصة أسبوعية من مدينة فرانكفورت إلى مطار شرم الشيخ، مضيفًا أن الشركة تسير بالفعل 8 رحلات أسبوعية منتظمة من عدة مدن ألمانية، منها ميونخ وشتوتجارت ودوسلدورف وهانوفر إلى مطار الغردقة.