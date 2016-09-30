بدء الاجتماع المغلق للإمام الأكبر والأمين العام لمجلس الكنائس العالمى

بدأ منذ قليل، الاجتماع المغلق بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، والقس الدكتور أولاف فيكس تفايت الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء آليات التعاون بين الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمى لنشر ثقافة التعايش والسلام، ويعقب اللقاء انطلاق الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب حيث يلقي فضيلة الإمام الأكبر كلمة هامة في بداية هذه الجولة من الحوار.

وكان اللقاء قد سبقه جولة تفقدية لفضيلة الإمام الأكبر لمقر مجلس الكنائس العالمي بجنيف يرافقه الأمين العام لمجلس الكنائس الذى طلب من شيخ لأزهر أن يتشرف مجلس الكنائس بوضع توقيع فضيلة الإمام الأكبر باعتباره أكبر شخصية إسلامية علي كتاب المجلس التوثيقى.