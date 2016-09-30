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أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على مساحة 100 فدان أملاك دولة بالفرافرة

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أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على مساحة 100 فدان أملاك دولة بالفرافرة أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على مساحة 100 فدان أملاك دولة بالفرافرة

صورة ارشيفية- ازالة تعديات علي الاراضي الزراعية

مراسل«ONA»:

نفذت مديرية أمن الوادى الجديد، حملة أمنية مكبرة،لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة ورئاسة مركز الفرافرة.

وتم تنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 100 فدان بزمام مركز الفرافرة، وتمت إعادة هيئة الأراضي الى أصلها بعد إزالة كافة أشكال التعديات وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت الى النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء عصام بدير، مدير امن الوادى الجديد، بلاغا يفيد بتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 100 فدان بالفرافرة حيث تم تنفيذ القرار رقم 244 الصادر ضد “عطية .ع.أ” لتعديه على مساحة 70 فدان أملاك دولة بقرية أبو هريرة بالفرافرة تنفيذ القرار رقم 81 والقرار رقم 651 ضد “رامي .ظ.و” لتعدية على مساحة 30 أفدنة بقرية النهضة.

كما تم تنفيذ القرار رقم 2135 ضد “إيهاب .أ.م ” لتعديه على مساحة ربع فدان بنفس القرية، وتم تحرير محاضر بالتنفيذ وأحيلت الى النيابة للتحقيق .

 

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