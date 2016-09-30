الوزراء: خطة عاجلة لتحقيق أرصدة كافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ خطة سريعة وعاجلة تهدف لأن تكون الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بزيادة المعروض.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، مشددًا على أن توفير السلع والحفاظ على الأسعار أصبح هدفًا استراتيجيًا وقوميًا خلال هذه المرحلة، من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات وبخاصة في قرى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل اليوم لاستعراض خطط الحكومة لتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والذي انتهى إلى عدة قرارات يبدأ العمل بها فورًا، وتشمل إجراء تعاقدات لتوفير كميات من تلك السلع إلى جانب الأرصدة المتوفرة منها، مع إستمرار العمل بالقرار الخاص بوقف تصدير الأرز نهائيًا، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الاجتماعات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، وذلك بما يحقق الهدف في توفير السلع الاساسية بالأسعار التي تناسب المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل.

ولفت إسماعيل إلى حرص الحكومة على تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والحفاظ على أرصدة استراتيجية منها، وذلك وفق معدل الاستهلاك الشهري من هذه السلع.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الذي حضر الاجتماع وجود أرصدة وتعاقدات كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية، كما عرض تقريرًا حول هذا الموقف، الأمر الذي أكد توافر احتياطيات كافية من السلع الرئيسية لفترة زمنية مناسبة.