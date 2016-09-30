صور…«التضامن» تختتم مبادرة «مستقبلنا بأيدينا» بمحافظة أسوان

مراسل «ONA»

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان تنفيذ سلسلة الورش التدريبية للشباب ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “مستقبلنا في أيدينا” لدعم الشباب وتمكينهم من العمل العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية، والشباب والرياضة، وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وقال عبد البديع قورة المدير التنفيذي للبرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي إن تلك المبادرة جاءت استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب سياسيًا عبر مشاركة فاعلة وتوعية للشباب في التطوير، من خلال المجالس المحلية التي تتفاعل مع مشكلات واحتياجات المواطن من خلال تدريب 40 ألف شاب على مستوى الجمهورية، حيث يقوم كل شاب منهم بتوعية 100 شاب آخر للوصول إلى توعية 4 ملايين شاب تستهدفهم المبادرة.

وقال عبد الله أبوالحمد رئيس مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان “انتهينا من تدريب 500 شاب وهو العدد المستهدف تنفيذه كاملًا على مدار 20 ورشة تدريبية بمدن نصر النوبة وسلوا وكلابشة و دراو، بالإضافة لمدينة أسوان”.

وأوضح أبو الحمد أنه يتم الآن متابعة ندوات التوعية التي ينفذها شباب المتدربين في مناطق سكنهم حيث قام الشباب بتوعية 8300 مواطن حتي الآن من مجموع 50000 مواطن نستهدف توعيتهم حيت يقوم كل متدرب بتوعية 100 مواطن من أبناء منطقته لنقل الخبرة والمعرفة التي اكتسبها أثناء التدريب لقطاع اكبر من المواطنين.

ومن جانبه قال أحمد عبد الفضيل مدرب بالمبادرة إن تدريب الشباب يرتكز على ما يقدمه الدستور الجديد من ضمانات للمحليات والتعرف على الخطوات الإجرائية لعملية إدارة الحملة الانتخابية والكتل التصويتية للدائرة الانتخابية، مع بناء خطة التحرك والبرنامج الانتخابي.