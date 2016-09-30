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عضو سابق بالكنيست : نظرة أبو مازن في جنازة “بيريز” إنسانية خالصة

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عضو سابق بالكنيست : نظرة أبو مازن في جنازة “بيريز” إنسانية خالصة عضو سابق بالكنيست : نظرة أبو مازن في جنازة “بيريز” إنسانية خالصة

واصل طه ، عضو الكنيست السابق

قال العضو السابق بالكنيست ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه، إن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جنازة شيمون بيريز، جاءت بناءً على دعوة وُجهت له من جانب عائلة بيريز، وذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أوصى بحضور أبو مازن، والقيادات الفلسطينية.

وأضاف طه خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن نظرة أبو مازن، في جنازة “بيريز” كانت إنسانية خالصة، وأن أبو مازن في هذه الحالة ينظر إلى اليوم الذي يأتي بعد الجنازة، اعتقادًا منه في استئناف المفاوضات التي ستحقق المشروع الوطني الفلسطيني.

 وأوضح طه أن الرئيس الفلسطيني استجاب لدعوة عائلة بيريز، ليظهر أمام العالم كداعية سلام، وكذلك من أجل توطيد الموقف الفلسطيني الذي فقد العديد من أوراق القوة.

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