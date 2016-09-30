الجيش العراقي يقصف 70 إرهابيًا و25 سيارة لـ«داعش» جنوب الموصل

قصفت مدفعية الفرقة 15 بالجيش العراقى، اليوم الجمعة، تجمعًا لحوالى 70 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابى مع أسلحتهم و25 سيارة، فى قرية “الحود” بناحية القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن فى نينوي عثرت على مخبأ للأسلحة والعتاد يضم مدافع محلية الصنع من نوع “جهنم” وعتاد ومواد متفجرة أخرى فى قرية “الجدعة”.

ودمر طيران التحالف الدولى موقعًا للإرهابيين فى منطقة “البوعلى الجاسم” بجزيرة الرمادى بمحافظة الأنبار؛ مما أسفر عن مقتل 13 إرهابيًا من “داعش”.

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