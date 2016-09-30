الأمم المتحدة تدين الهجوم على المدنيين بشرق حلب

استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الهجمات على المدنيين في شرق حلب بسوريا، فيما عارضت روسيا القرار.

وفي نص القرار، أدان المجلس بشدة “الهجوم العسكري على شرق حلب، الذي شنته القوات الموالية للسلطات السورية، ويدعوها إلى الوقف الفوري للقصف العشوائي للسكان المدنيين”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وحظي القرار الذي صاغته دول غربية وعربية بموافقة 26 صوتًا.

وعارضت سبع دول، من بينها روسيا التي دعمت هجوم الجيش السوري بالقوة الجوية، القرار، بينما امتنعت 14 دولة نامية عن التصويت.