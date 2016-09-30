أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأمم المتحدة تدين الهجوم على المدنيين بشرق حلب

Google+ Print
الأمم المتحدة تدين الهجوم على المدنيين بشرق حلب الأمم المتحدة تدين الهجوم على المدنيين بشرق حلب

قصف حلب – أرشيفية

استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الهجمات على المدنيين في شرق حلب بسوريا، فيما عارضت روسيا القرار.

وفي نص القرار، أدان المجلس بشدة “الهجوم العسكري على شرق حلب، الذي شنته القوات الموالية للسلطات السورية، ويدعوها إلى الوقف الفوري للقصف العشوائي للسكان المدنيين”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وحظي القرار الذي صاغته دول غربية وعربية بموافقة 26 صوتًا.

وعارضت سبع دول، من بينها روسيا التي دعمت هجوم الجيش السوري بالقوة الجوية، القرار، بينما امتنعت 14 دولة نامية عن التصويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا