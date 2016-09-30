مؤتمر جوارديولا - بوتشيتينو من أفضل مدربي العالم.. ونحتاج لعودة دي بروين

(إفي): امتدح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشيستر سيتي الانجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنام، مؤكدا أنه "واحد من أفضل المدربين، ليس فقط في إنجلترا، ولكن في العالم".

تأتي هذه التصريحات قبل يومين من مواجهة الفريقين بعد غد الأحد على ملعب وايت هارت لين بالعاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة للبريميرليج.

ويجمع المدربان تاريخا مشتركا في دربي كتالونيا حين كان يقود جوارديولا فريق برشلونة الإسباني، وبوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لفريق اسبانيول.

وقال بيب في مؤتمر صحفي بالمدينة الرياضية للسيتي "لقد واجهت بوتشيتينو كلاعب وكمدرب، وأعتقد أنه أحد أفضل المدربين في العالم، وأنا أستمتع كثيرا بمشاهدة توتنام".

وأكد أنه "يقوم بعمل ممتاز مع توتنام. تعجبني كثيرا طريقة لعبهم لكرة القدم، فهو فريق شرس ولديه إمكانيات كبيرة".

كما امتدح المدرب الإسباني، الذي حصل على العلامة الكاملة مع السيتي في البريميير ليج هذا الموسم حتى الآن، اللاعبين الأساسيين لفريق توتنام، الذي يحتل حاليا المرتبة الثانية خلف سيتي بفارق 4 نقاط.

وأوضح جوارديولا أن "أساس الفريق (توتنام) هو أساس المنتخب (الانجليزي) بوجود (ديلي)أللي، وكايل (ووكر)، وهاري (كين)، وهم لاعبون مميزون، واحتفظوا بأدائهم العالي في الصراع على اللقب حتى نهاية الموسم الماضي".

وتابع أنهم "يلعبون بمستوى عال هذا الموسم، فهم في المركز الثاني، مما يجعل هذه المباراة مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك، فأنا أرغب في زيارة وايت هارت لين للمرة الأولى في حياتي. سنحاول أن نقوم بعملنا هناك".

ولن يستطيع بيب، في هذه المباراة التي ستقام الأحد الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، الاعتماد على أربعة من لاعبيه، وهم؛ كيفن دي بروين وفينسنت كومباني وفابيان ديلف المصابين، ونوليتو الذي يقضي عقوبة الايقاف للمباراة الثالثة والاخيرة بعد طرده أمام سوانزي.

وقال جوارديولا عن كومباني ودي بروين "لدينا عشرة أيام (بعد مباراة توتنام)، وهي فترة ستساعدنا كثيرا في استعادتهما، فنحن نحتاج لعودتهما".

وأضاف أنه "ربما في خلال أسبوعين أو ثلاثة (سيعودان)، ولست متأكدا اذا ما كانا سيلحقان بمباراتي ايفرتون وبرشلونة، سنعرف ذلك في حينه".