اتهام أميرة سعودية باحتجاز خادمتها الكينية قسراً فى كاليفورنيا

وجه الادعاء فى كاليفورنيا تهمة الاتجار بالبشر لأميرة سعودية يوم الخميس، واتهمها بجلب امرأة كينية إلى الولايات المتحدة واحتجازها قسراً لتعمل كخادمة.

وجاء فى بيان الادعاء أن السلطات اعتقلت الأميرة السعودية مشاعل العيبان 42 عاماً فى مسكنها فى إرفين فى وقت مبكر يوم الأربعاء بعد هرب الخادمة الكينية وتوقيفها لسائق حافلة.

وكانت تدفع الأميرة السعودية لها 220 دولاراً فى الشهر مع احتفاظها بجواز سفرها واحتجازها فى شقة بمجمع سكنى فى إرفين بكاليفورنيا، حيث تعيش الأميرة.

وذكر الادعاء أن الخادمة لم تكن تحصل على يوم راحة وكانت مكلفة بالطهى وغسل الصحون وتنظيف المنزل وغسل الملابس وكيها وتعمل 16 ساعة فى اليوم طوال أيام الأسبوع.

وأفرج عن الأميرة التى وصفت بأنها زوجة الأمير السعودى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود بكفالة بعد ظهر الخميس بعد إيداع الكفالة وقيمتها 5 ملايين دولار.