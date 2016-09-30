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مدرب إنجلترا المؤقت يؤكد استمرار قيادة روني للمنتخب

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مدرب إنجلترا المؤقت يؤكد استمرار قيادة روني للمنتخب مدرب إنجلترا المؤقت يؤكد استمرار قيادة روني للمنتخب

(إفي): أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن واين روني مهاجم مانشستر يونايتد سيظل قائد منتخب "الأسود الثلاثة" حتى وإن لم يستمر أساسيا مع فريقه.

وأشار ساوثجيت، الذي سيتولى تدريب الإنجليزي خلال مبارياته الأربع المقبلة أمام مالطا وسلوفينيا واسكتلندا وإسبانيا، إلى أنه تحدث أمس الخميس مع روني وأخبره عن وضعه.

ولم يكن روني، الذي يلعب في صفوف المان يونياتد منذ 2004 والمنتخب منذ 2003 ، أساسيا في المباراتين الأخيرتين لـ"الشياطين الحمر" أمام زوريا لوهانسك الأوكراني (1-0) وليستر سيتي (4-1) ما أثار الشكوك حول وضعه في النادي.

ومن المقرر أن يعلن ساوثجيت عن أول قائمة له لمباريات المنتخب في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا الأحد المقبل.

وتولى ساوثجيت، المدرب الحالي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، الثلاثاء الماضي تدريب المنتخب الأول مؤقتا خلفا لسام ألارديس الذي أقيل من منصبه لثبوت تورطه في قضية فساد متعلقة بصفقات انتقالات لاعبين، بعد نحو شهرين فقط من توليه المسؤولية.

ومن المنتظر أن تستقبل إنجلترا، التي بدأت مرحلة التصفيات لمونديال 2018 بفوز على سلوفينيا (1-0)، مالطا على ملعب ويمبلي في 8 أكتوبر، قبل أن تواجه سلوفينيا بعدها بثلاثة أيام.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي المباراة الثالثة في التصفيات على أرضه أمام اسكتلندا في 11 نوفمبر، كما سيواجه إسبانيا في لندن في مباراة ودية بعدها بأربعة أيام.

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