أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب إسبانيا: اخترت إيسكو في قائمة المنتخب لهذه الأسباب

Google+ Print
مدرب إسبانيا: اخترت إيسكو في قائمة المنتخب لهذه الأسباب مدرب إسبانيا: اخترت إيسكو في قائمة المنتخب لهذه الأسباب

(إفي): أكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، اليوم الجمعة أن الفريق الوطني مستعد لمباراتي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، أمام إيطاليا وألبانيا، على الترتيب، بـ"أقصى درجات الطموح".

ومن المقرر أن يلتقي "الماتادور" منتخب إيطاليا في مدينة تورينو في السادس من أكتوبر المقبل، ثم ألبانيا في مدينة شكودر بعدها بثلاثة أيام.

وقال لوبيتيجي في مؤتمر صحفي "ستكون مبارتين معقدتين لأسباب مختلفة، لكننا سنواجهها بأقصى درجات الطموح".

وأضاف "إنهما مبارتان هامتان بالنسبة إلينا، لكنهما ليستا حاسمتين. نحن مدركون أن اللقائين متتاليين ونعلم حجم الصعوبة وكذلك رغبتنا في مواجهة هذا التحدي".

واستكمل إنه استدعى لاعب الوسط إيسكو ألاركون لقائمة رغم عدم مشاركته كثيرا مع فريقه ريال مدريد، لأنه يروق له كلاعب ويؤمن بقدراته.

واستعان لوبيتيجي بإيسكو، الذي خاض 14 مباراة دولية، في قائمة "لاروخا" التي ستواجه إيطاليا يوم 6 أكتوبر وألبانيا يوم 9 وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وصرح لوبيتيجي في مؤتمر صحفي "حقيقي أن إيسكو لعب دقائق قليلة وهذا أمر يقلقني، ولكننا تباحثنا في ذلك حتى الدقائق الأخيرة، وهو لاعب أثق فيه ويعجبني. أعتقد أنه قادر على إفادتنا ولهذا قمنا باستدعائه".

وعن مهاجم نابولي، خوسيه كاييخون، العائد للقائمة بعد فترة غياب طويلة، حيث لم يلعب دوليا منذ نحو عامين، قال "كان قريبا من الدخول في القائمة الماضية والآن اعتقد أنه الأنسب للانضمام إلينا، يقدم مستوى مرتفع منذ فترة وقررنا جلبه".

وبخصوص عودة أندريس إنيستا للقائمة بعد غيابه عن مباراتي بلجيكا وليشتنشتاين للإصابة، قال "إنه نبأ جيد، إنييستا يلعب بانتظام وهو لاعب هام ونحن بحاجة لأفضل الرجال في مثل هذه المباريات".

أما بخصوص غياب اللاعب الشاب ماركو أسينسيو، الذي سيلعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، قال "إنه لاعب لديه حاضر رائع ومستقبل أفضل".

وعن استبعاد أدريان سان ميجل واستدعاء حارس اشبيلية، سرخيو ريكو، بدلا منه، قال "أدريان لم يأت لأن سرخيو أظهر مستوى مرتفعا للغاية، إنه يلعب في دوري الأبطال وسبق له التواجد معنا".

وبخصوص عدم استدعاء سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي، قال "إنه لاعب يروق لنا ولكن لم يأت لأنه لا يمكن للجميع أن ينضموا. قد ينضم مستقبلا لأن لديه مشواره كبير وأتمنى أن يحظى بالدقائق اللازمة لأنها ستكون مفيدة له ولنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات