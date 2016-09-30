لوف يعلن قائمة ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية والتشيك

(إفي): ضمت قائمة المنتخب الالماني لكرة القدم لمواجهتي التشيك في 8 أكتوبر وأيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 لاعب وسط ريال مدريد تونس كروس وحارس برشلونة مارك اندري تير شتيجن.

ولم تشهد قائمة المدرب يواخيم لوف أي مفاجآت باستثناء عودة إيلكاي جوندوجان الذي غاب عن مونديال 2014 وبطولة أمم أوروبا 2016 للإصابة.

وغاب عن القائمة اندري شورله بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد الثلاثاء الماضي.

وفيما يلي القائمة المعلنة:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ومارك أندري تير شتيجن (برشلونة) وبرند لينو(باير ليفركوزن).

الدفاع: جيروم بواتينج وماتس هوملز وجوشوا كيميش (بايرن) جوناس هيكتور (كولونيا) وبينيديكت هوفيديس (شالكه) وشكوردان مصطفي (أرسنال) وسيباستيان رودي (هوفنهايم).

الوسط: جوليان براندت (باير ليفركوزن) وجوليان دراكسلر (فولفسبورج) وإيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) وسامي خضيرة (يوفنتوس) وتوني كروس (ريال مدريد) وماكي ميير (شالكه) وتوماس مولر (بايرن) وجوليان فيجل (بروسيا دورتموند).

الهجوم: ماريو جوميز (فولفسبورج) وماريو جوتزه (بروسيا دورتموند) وكيفين فولاند (هوفنهايم).