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ناني: مواجهة أتليتكو فرصة لفالنسيا لاكتساب مزيد من الثقة

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ناني: مواجهة أتليتكو فرصة لفالنسيا لاكتساب مزيد من الثقة ناني: مواجهة أتليتكو فرصة لفالنسيا لاكتساب مزيد من الثقة

(إفي): قال البرتغالي لويس ألميدا "ناني" مهاجم فالنسيا، إن المباراة المرتقبة بعد غد الأحد أمام أتليتكو مدريد تمثل فرصة لاكتساب مزيد من الثقة بعد الانتصارين المتتاليين لفريقه في الليجا.

وصرح ناني (29 عاما) في مؤتمر صحفي "اللعب أمام فريق كبير يصبح فرصة كي نؤمن بأننا نستطيع التقدم بمزيد من الثقة".

وتابع "نعرف أنها ستكون مباراة صعبة للغاية.. لكن الفوز ممكن في هذه المواجهة.. لذا سينبغي علينا فعل مزيد من الأشياء بشكل جيد".

وأوضح اللاعب الدولي أن الفريق الذي يلعب تحت إمرة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني "أظهر أنه عظيم للغاية وأنه يتنافس مع الكبار في عالم كرة القدم".

وأضاف "ينبغي علينا الآن مساعدة فورو (سلفادور جونزاليز، المدرب المؤقت للفريق) والتركيز في المباراة المقبلة أمام الأتليتي".

وكان فورو قد قاد "الخفافيش" للفوز في المبارتين الأخيرتين أمام ألافيس وليجانيس، ليحقق الفريق اول ست نقاط له في المسابقة هذا الموسم، بعد أربع هزائم متتالية تحت قيادة باكو أيستاران المقال قبل أيام، ولايزال النادي يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد.

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