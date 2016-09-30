«شورله» يغيب عن دورتموند ومنتخب ألمانيا بسبب الإصابة

كشف المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، توماس توشيل، اليوم الجمعة، عن غياب لاعب خط الوسط أندري شورله، لأسبوعين على الأقل بسبب إصابته في أربطة الركبة، خلال المباراة أمام ريال مدريد الإسباني الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب شورله، الذي سجل هدف التعادل المتأخر 2-2 أمام ريال مدريد، عن المباراة المقررة غداً السبت أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، كما يغيب عن صفوف المنتخب الألماني في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال توشيل إنه يأمل عودة شورله إلى الملاعب مع نهاية فترة المنافسات الدولية، للمشاركة في المباراة أمام هيرتا برلين.