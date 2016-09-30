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تعرف علي تفاصيل المشاركة المصرية في مهرجان «بجاية» بالجزائر

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صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

تبدأ فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان “بجاية الدولي” للمسرح بالجزائر، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 بلداً، تمثلها 27 فرقة مسرحية.

تشارك في المهرجان من خلال فرقة مسرح الهناجر بمسرحية “الخلطة السحرية للسعادة”، وكذلك من خلال فرقة مسرحية أخرى من مدينة الإسكندرية.

مسرحية “الخلطة السحرية للسعادة”، إخراج شادى الدالى، ومن بطولة محمد حفظي، فاطمة محمد على، فهد إبراهيم، أسماء أبو اليزيد، رحمة أحمد، فاطمة رسلان، أميرة رضا، شروق سامي، عمرو الأشرف، مهند شبانة، إسلام فهمي، روبى شريف، أحمد مدحت، محمد سعداوي، أحمد حسين وغيرهم، كلمات الأغاني: دعاء عبد الوهاب وأحمد حسين، ومن ألحان: مروان فوزي.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الثامنة من المهرجان؛ احتضان العديد من العروض المسرحية سواء داخل مدينة بجاية أو خارجها، وبرنامج خاص للأطفال، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة حول المسرح الأمازيغي، مع تخصيص ندوة للنقد المسرحي لفائدة الصحفيين، كما تنطلق ورشة يوم 22 أكتوبر في تخصص مسرح الشارع والسيرك.

تتميز هذه الدورة بتوسيع نطاق العروض، حيث ستكون الإقامات الجامعية في “بجاية، وبلديات أميزور، سوق الاثنين، أقبو، وولايات جيجل، تيزي وزو والجزائر العاصمة”، معنية بالعروض المسرحية التي تدخل في إطار المهرجان الدولي للمسرح بـ”بجاية”.
> يذكر أن، الدورة الثامنة من المهرجان تعد موعداً مسرحياً هاماً، فإلى جانب العروض المشاركة، سيتم اثراء المهرجان بالعديد من الندوات والنقاشات التي تلي العروض المسرحية، بالإضافة إلى العروض الجوارية، والمعارض طيلة أيام المهرجان.

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