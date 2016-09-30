آمنة نصير: تهديد مسابقة ملكة جمال الصعيد عودة للقبلية ووصاية مرفوضة

طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة التعليم بالمجلس، "فاطمة بكر" منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد، بضرورة اللجوء للقانون وتقديم بلاغات رسمية ضد من وجهوا لها تهديدات بالقتل أو حرق مقر تنظيم المسابقة، طالما أنها تمارس حقها فى الحياة ولم تؤذى أحد، مشددة على ضرورة سيادة دولة القانون الحازم الجازم فى التعدى على حريات الآخرين.

وقالت عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن البعض أصبح بداخلهم مرض فرض الوصاية على الآخر، ويريدون أن يعودوا بنا إلى حياة القبلية والبدوية من خلال تنصيب أنفسهم أوصياء على الناس، مؤكدة أنه لا وصاية على أحد فيما يفعله.

وشددت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على ضرورة الكف عن التراخى فى تطبيق القانون، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن فاطمة بكر، منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد، المسابقة الأولى من نوعها التى تجرى بصعيد مصر من أجل تغيير الفكرة النمطية عن فتيات الصعيد، أكدت أنها تلقت تهديدات بحرق مقر عملها وأخرى بالقتل، وإشعال النيران فى مقر إقامة المسابقة بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة أسيوط، حال استمرارها فى إجراءات المسابقة.