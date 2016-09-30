نقيب المحامين: قانون «جاستا» يهدف لإبتزاز السعودية وتحجيمها

استنكر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، قانون “جاستا” الصادر من الكونجرس الأمريكي، واصفًا إياه بـ”قانون الابتزاز الأمريكي الصادر لضرب الاقتصاد العربي والاستيلاء عليه”.

وأضاف “عاشور” في بيان له “خاصة المملكة العربية السعودية المستهدفة بالابتزاز والمعنية بالتطويق في محاوله للاستيلاء على اقتصادها وتحجيم دورها الإقليمي المتصاعد، والذي يساهم في تقويه الأمة العربية وتعزيز دورها في مواجهه الغطرسة الصهيونية والتصعيد الاٍرهابي الذي ترعاه بعض الدول الأوربية وأمريكا”.

ودعا رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى ضرورة الوقوف العربي لمسانده المملكة العربية السعودية الشقيقة في تلك الأزمة، مؤكدًا أن الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية في التنمية والاستثمار قد أثبت فشله وأنه لا بديل عن اعتماد الأمة العربية على اقتصادها واستثماراتها الذي يضمن الاحتفاظ بالعوائد العربية بعيدة عن سيطرة النفوذ الأمريكي.

وشدد “عاشور” على ضرورة إنشاء الكيانات الاقتصادية العربية التي تساهم في النهوض بالأمة العربية والإسلامية.